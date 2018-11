Tallinna–Narva maanteel Rähkla küla lähedal on liiklus häiritud

Õnnetus juhtus kella 15.40 ajal, kui sõiduauto Citroen, mille roolis oli mees, hakkas sooritama vasakpööret Rakvere suunas ja ei märganud otse liikunud Toyotat, mille roolis oli samuti mees.

Toimus kokkupõrge, mille tagajärjel sai kergemaid vigastusi Toyota kaasreisija, 67-aastane naine, kelle kiirabi toimetas tervisekontrolli erakorralise meditsiini osakonda.

Mõlema auto juhid on kained, Citroenis kaasreisijaid polnud. Liiklus on sündmuskohal häiritud, üks sõidusuund on suletud. Liiklust reguleerib politsei.