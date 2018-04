Tallinna vanalinna hotellivaraste grand old lady läheb taas vangi

Kui Hellika Kardna-Michelis (45) kahe aasta eest kuue hotellivarguse eest pooleteiseks aastaks vangi mõisteti, ei andnud naine kohtus katteta lubadusi, kirjutab Õhtuleht.

„Üks asi on, kui ma ütlen praegu, et ma lõpetan ära sellise elu, teine asi on aga see, mis juhtub siis, kui ma jälle vabanen, ja valetada ma ei taha...“, arutles Hellika kaks talve tagasi kohtus, kasutades oma õigust viimasele sõnale.

Mullu 30. märtsil vabanes Hellika vanglast, olles talle mõistetud karistuse päevast päevani ära kandnud. Juba 4. septembril peeti naine aga taas kahtlustatavana kinni.

„Kui ma oleks saanud sellise summa, ei oleks ma ometi mõne päeva pärast uuesti vargile läinud,“ tõrjub staažikas naisvaras esmaspäeval kohtus süüdistuse seda osa, milles kannatanu heidab talle ette 25 000 euro vargust.

