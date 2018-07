Tallinna uue ärihoone eskalaatoril õnnetult kukkunud naine veristas mõlemad jalad ning piinleb valudes

Talle kirjutati välja antibiootikumid ja arst rõhutas, et ta võimalusel oleks kodus ja raskeid esemeid ei tõstaks. Loomulikult ei tohi ta tõsta ka oma kaheksa kuu vanust last. Jekaterina kirjeldab, et ta jalad on paistes ja verevalumitega. "Söön päevas peotäie valuvaigisteid ega tea, millal see lõppeb," on ta kurb ja ütleb, et plaanib teha avalduse ka politseile. Ta viitab, et on varemgi näinud, et sama eskalaator ootamatult seisma jääb. "See juhtum rikkus mu elu, kuid keegi ei korva mu kahjusid," ütles ta.

Pärnu Maantee 22 OÜ juhatuse liige Laire Piik sõnas Delfile, et neil on kahju kuulda, et selline vahejuhtum juhtunud on. "Kahjuks jõudis info sellest meieni teie kaudu. Viisime läbi päringud majasiseselt ja selgus, et tõesti oli selline juhtum ja et maja töötajate poole pöörduti, kuid naisterahvas lahkus ja töötajatele jäi arusaamatuks tema soov, et keegi teda aitaks või millist abi ta sooviks."

Piik lisab, et maja on uus ja kõik tehnosüsteemid ja nende nõuetekohane toimimine on väga hiljuti kontrollitud, kuid igaks juhuks peatati eskalaatorite töö tänaseks päevaks ja kindlasti kontrollitakse nende sujuvat toimimist veelkord. "Tegemist on siiski tehniliste seadmetega ja nendel liiklemine nõuab eraldi tähelepanelikkust, eskalaatorid ongi seadistatud peatuma, kui näiteks trepiastme vahele satub takistus, see takistus võib sattuda sinna ootamatult ja sellepärast on oluline eskalaatoril olles olla tähelepanelik ja tagada oma tasakaal ka selliste ootamatute peatumiste puhul. Selline peatumine on eelkõige oluline just selleks, et tagada klientide turvalisus ja suurema õnnetuse ärahoidmine näiteks kui keegi kukub."