Tallinna-Tartu maanteel Patikal on ümber läinud killustikuveoki tõttu Tartu suunal liiklus häiritud

Maanteeinfokeskus andis teada, et seoses liiklusavariiga on Harju maakonnas Tallinna-Tartu maantee 16. kilomeetril Patikal Tartu sõidusuunal liiklus häiritud.

Põhja prefektuuri pressiesindaja selgitas, et õnnetus juhtus killustikku vedanud veokiga, mis läks ümber. Kuna killustik on avarii tõttu sõiduteel, siis on liiklus Tartu suunal häiritud. Politsei on sündmuskohal liiklust reguleerimas. Keegi õnnetuses viga ei saanud.