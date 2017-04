Tallinna restoranist varastati 190 000 euro väärtuses maale

Kunstirestorani Art Priori tabas suur kaotus, kui avalikkusele teadmata isik võttis seintelt kaasa 190 000 euro eest maale. Tänaseks on maalid ja varas tabatud.

"Ega me väga hästi aru ei saanudki, et see on juhtunud. Selgus ühel hetkel, et maalid on kadunud seintelt ja avastasime selle ise mitmeid tunde hiljem, kuna see oli parajalt kavalalt sätitud," vahendas ERR Art Priori juhataja Tõnis Valdmanni sõnu ETV saates "Ringvaade".

Vargus toimus üle-eelmisel laupäeval, kuid varas on praeguseks tabatud. "Tänaseks on jõutud nii kaugele, et maalid on üles leitud, kurjategija on kinni peetud ja jätkub pidev uurimine," rääkis Valdmann, kuid rõhutas, et ei ole veel teada, kuidas vargus toimus.

Restoranis on maalid eksponeeritud erinevates saalides. "Konkreetses saalis on meil kümme maali ja need on ka kõige eksklusiivsemad," rääkis Valdmann, kes lisas, et varas valis teosed ilmselt hinna järgi. Varastatud maalide autoriteks on erinevad Euroopa kunstnikud ja tööde väärtuseks on 190 000 eurot.

Valdmann avaldas, et varga näol oli ilmselt tegemist kohaliku pätiga Tallinna vanalinnast. "Võib arvata, et tegemist on lihtsakoelise vargaga, just sellel põhjusel, et ta nii kiiresti kätte saadi," selgitas mees.