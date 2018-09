Tallinna-Narva maanteel juhtus liiklusõnnetus, kolm inimest sai viga

Politsei pressiesindaja vahendas, et häirekeskusele laekus teade 15:30 ajal. "Meile anti teada, et Tallinna-Narva maantee 195 kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus, milles põrkasid kokku kaks sõiduautot," sõnas pressiesindaja Kristi Raidla.

Esialgsetel andmetel sai viga kolm inimest. Liiklus oli õnnetuspaigas lühiajaliselt suletud, kuid on nüüdseks taastatud.

Vaata õnnetuse umbkaudset asukohta kaardilt: