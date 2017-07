Tallinna Metropoli hotelli tulistamises kahtlustatav tabati Hispaanias

Hispaania politsei pidas täna kinni 45-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas Metropoli hotellis tulistamises veebruari alguses.

Hispaania politsei pidas kahtlustatava mehe kinni täna Barcelona lähistel, ütles Delfile politsei pressiesindaja Seiko Kuik.

Kuidas tabamine toimus, pole veel teada.

Seda, kui kaua mehe Eestisse jõudmiseni aega võib minna, ei oska politsei praegu öelda. "Viimati kulus sarnase juhtumi puhul selleks umbes üks kuu," ütles Kuik.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre kirjutas sotsiaalmeedias, et tegemist on erakordselt hea nädalaga Eesti politseile. Tabati ju hiljuti ka Kopli tulistaja. "Metropoli tulistamises kahtlustatav tabatud Hispaanias. Hea nädal meile, sest kaks olulist tagaotsitavat nädalaga tabatud. Tagaotsitava Hispaanias tabamine on järjekordne näide, et põgenemine on vaid ajutine lahendus ja oma tegude eest tuleb ikkagi vastutada," leiab Urmet Tambre.

Tallinna kesklinnas Metropoli hotellis 2. veebruaril toimunud tulistamise järel põgenes sündmuskohalt kolm meest. Neist kaks on tabatud: üks tabati järgmisel päeval pärast tulistamist ning teine neli päeva pärast intsidenti, 6. veebruaril. Kolmas mees - tulistaja - tabati täna Barcelona lähedal.

Delfi kirjutas veebruaris, et juba sündmuse toimumise päeval avalikustas politsei oletuse, et kahtlusalused ning kannatanu võisid üksteist tunda ning et tegu võis olla kahe seltskonna arveteklaarimisega. Politseile oli võimalik kahtlustatavate ring teada. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles päev pärast tulistamist, et politsei töötas terve öö läbi ja viis läbi erinevaid menetlustoiminguid ning läbiotsimisi. "Arvatavad kurjategijad peidavad end lihtsalt politsei eest," nentis Tambre.