Tallinna lähistel põrkasid kokku kaks veokit: üks juhtidest tuli masinast välja lõigata Toimetas: Karoliina Vasli RUS 77

Pilt ühest tänasest varasemast avariist. Foto: Kaspar Pokk

Politsei vahendab, et veidi enne 19 said nad teate, et Tallinna-Lagedi tee 7. kilomeetril põrkasid kokku kaks veoautot. Teeolud on täna ülikehvad ja avariisid kokku juba ligi 80.