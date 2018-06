Tallinna lähedal marjule minnes kadunud 72-aastane Jüri on leitud!

Politsei palus inimeste kaasabi, et leida Tallinnas kaduma läinud 72-aastane Jüri.

Eelneval õhtul läksid Jüri ka tema abikaasa Tallinnas Kalmistu tee ja Liivametsa risti asuvasse metsa marjule. 28. juuni hommikul teatas abikaasa, et mees on kadunud ning ei ole seni koju naasnud.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Pirko Pärila sõnul alustasid politseinikud piirkonnas otsinguid kella kuue paiku hommikul.

„Oleme suhelnud mehe sugulaste ja tuttavatega ning kontrollinud mehe tuttavate aadresse, kuid tema asukoht on seni teadmata. Otsingutesse on kaasatud vabatahtlikud ja teenistuskoerad,“ rääkis välijuht.

[HILJEM LISATUD] PPA pressiesindaja saatis 28. juunil kell 22.51 e-kirja, et Jüri on leitud ning temaga on kõik korras.

Otsingute ajal andis politsei tema kohta sellise kirjelduse:

Eesti keelt kõnelev Jüri on 186 cm pikk, pruunide silmadega, kõhna kehaehituse ja lühikeste hallide juustega. Mehel oli lahkudes seljas sinine tööjope, mustad dressid ja jalas beežid sandaalid. Tal ei ole kaasas dokumente ega mobiiltelefoni.

Palume kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotole vastavat meest, anda sellest koheselt teada hädaabinumbril 112.