Tallinna korterist leiti kuni 30 000 euro väärtuses narkootikume

Pilt on illustratiivne. Sellel on Soome politsei avastatud amfetamiin (www.poliisi.fi)

Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel võttis Harju maakohus eelmisel nädalal vahi alla 1988. aastal sündinud mehe, kelle juurest leiti Tallinnas Astangult 1,5 kilogrammi amfetamiini.

18. jaanuaril tegid kriminaalpolitseinikud korteris läbiotsimise ja mees andis vabatahtlikult välja narkootilise aine, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask ütles, et tegu on tavatult suure kogusega, 1,5 kilogrammi amfetamiini tänavamüügi hind jääb vahemikku 22 500 kuni 30 000 eurot.

„Petlik on arvata, et narkootikumide levitamine ja tarbimine on mõne subkultuuri sisemine teema ega puuduta laiemat ühiskonda. Iga narkootiliste aine vahendaja ja müüja tabamine vähendab meie ümber olevate inimeste ohtu sattuda narkosõltuvuse nõiaringi ja võtab kurjategijatelt võimaluse kriminaalse tulu teenimiseks ning selle suunamiseks uute kuritegude toimepanemisse,” tõdes prokurör.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Margo Kivila sõnul oleks sellest kogusest saanud vähemalt 3000 doosi. „Seni, kuni on inimesi, kes on valmis narkootikume ostma, peame olema valmis selleks, et kinnipeetud tänavadiilerite asemele tulevad uued müüjad. Politsei eesmärk on teha esmatarvitaja tee diilerini võimalikult keeruliseks. Mida keerulisem on narkootikumi saada, seda suurem tõenäosus on see, et esmatarvitaja loobub uimasti proovimisest,” ütles Kivila.