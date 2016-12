Tallinna korteris läks jõulupuu põlema. "Mõne hetkega süttis nulg nagu säraküünal. Tuld võttis juba kogu toa sisustus"

Täna pärastlõunal läks väga napilt, et ühe tavalise ning toreda pere jaoks oleks kogu aastavahetus võtnud hoopis kurva pöörde - nimelt läks Tallinnas Sõpruse puiesteel ühes korteris põlema jõulupuu.

Täna kell 16.19 sai häirekeskus teate, et Kristiines Sõpruse puiesteel on kortermaja teise korruse korteris süttinud elutoas põlema nulg. Tulekahju sai alguse nulu külge riputatud ning põlema süüdatud säraküünaldest, teatas Põhja päästekeskuse pressiesindaja. Nulg oli kuiv ning kinnitatud selliselt, et puul vett polnud. Mõne hetkega süttis nulg ise põlema nagu säraküünal. Tuld võttis juba kogu toa sisustus.

Tuleõnnetuse ajal oli kodus viis inimest, kolm täiskasvanut ja kaks last. Nähes, et tulekahju kustutamine pole enam võimalik, varjus kogu pere magamistuppa. Perel ei õnnestunud põgenemiseks magamistoa akent avada, pereisa lõi lapse kirjutuslauaga akna katki. Päästjate saabudes oli kogu pere roninud aknast kõrvaloleva autosalongi katusele. Päästjad aitasid nad sealt alla. Kaks meest viidi haiglasse, naine ja kaks last jäid koju. Päästjad kustutasid tulekahju paarikümne minutiga. Elutuba sai tulekahjustusi, kogu korter suitsukahjustusi.

Praeguseks hetkeks on inimestel kuused ja nulud kodus olnud juba oma paar nädalat. Nii vana jõulupuu on tõenäoliselt tubastes tingimustes juba kuivaks muutunud, liiati ilma veeta. Sellisele puule elusat tuld külge riputada ei tasu. Nagu näitas ka käesolev õnnetus, võib kuiv kuusk või nulg hetkega süttida ning süüdata kogu elamise.

Samuti on täna õhtul ja sellele järgneval ööl aasta ilutulestiku laskmise kõrghooaeg, mistõttu tuletavad päästjad meelde, et ilutulestiku kasutamisele peab eelnema selle kasutusjuhendi lugemine. Kuidas lasta, kuhu kinnitada, kui kaugel hoonetest või metsast lasta. Kindlasti ei tohi läheduses olla inimesi või lemmikloomi, masinaid ja maju.