Tallinna kiirabil tuli jõululaupäeval aidata vähem vägivallaohvreid kui mullu

Tallinna Kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul möödus jõululaupäev ja esimese jõulupüha algus pealinnas ja selle ümbruses suhteliselt rahulikult. Muuhulgas on vähenenud vägivallaga seotud väljakutsete osakaal.

"Võrreldes eelmise aastaga on väljakutseid Tallinnas vähem, aga kui võtta viimase viie aasta keskmine, siis on siiani üsna keskmine hulk väljakutseid olnud," ütles Raul Adlas Delfile.

Vähenenud on vägivallaga seotud väljakutsete osakaal, samuti on kahanenud narkootikumidest- ja alkoholist tingitud väljakutsete osakaal.

Ainus märkimisväärne vahejuhtum toimus Tallinnas Laagna teel, kui tugeva tuulega lendu tõusnud kuusk vastu kiirabiauto külge lendas ja mõlgi tekitas.

Kiirabi peaarst tõdes, et praegu on veel vara rääkida sellest, kas ka sel aastal joonistuvad välja pühadele iseloomulikud terviseprobleemid. "Alles esimene õhtusöök on peetud," märkis Adlas.