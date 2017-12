Tallinna kiirabi pühad tavapärasest rahulikumad: väljakutseid vähem, kui arvanuks

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnutsi läksid pühad nende jaoks õnneks rahulikumalt, kui oleks võinud varasemate aastate põhjal eeldada.

"Väljakutseid oli oluliselt vähem ja seda näiteks nii alkoholist ja narkootikumitest tingitud juhtumite, koduvägivalla kui ka suitsiidide poolest," rääkis ta Delfile.

Eelmiste aastatega ei anna seda tema sõnutsi võrreldagi. Ta lisas, et laiemaid kokkuvõtteid on veel vara teha, ent siiski on juba pühade kolmas ehk viimane päev, märkimisväärselt ei tohiks olukord muutuda.

Adlas tõi ka eile välja, et ainus märkimisväärne vahejuhtum toimus Tallinnas Laagna teel, kui tugeva tuulega lendu tõusnud kuusk vastu kiirabiauto külge lendas ja mõlgi tekitas.

Samas üle-Eesti on siiski probleeme lähisuhtevägivallaga. ERR kajastas, et viimastel päevadel on politsei pidanud reageerima ööpäevas keskmiselt enam kui 30 lähisuhtevägivalla juhtumile.