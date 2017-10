TALLINN, TARTU VÕI HOOPISKI SAAREMAA? Kus kapo ikkagi ärimees Aivo Pärna kinni pidas?

Kuigi ajakirjandusest on varem läbi käinud, et seoses Tartu abilinnapeade korruptsioonijuhtumiga 18. oktoobril kinni peetud ärimees Aivo Pärn kaotas 48 tunniks vabaduse Tartus, siis Õhtulehele teadaolevalt võeti ta kinni Tallinna kesklinna hotellitoas.

Õhtulehele saabunud vihje kohaselt tungis kaitsepolitsei varahommikul Pärna hotellituppa Radisson Blu Olümpia hotellis, misjärel transportis skandaalne kaitsepolitseinik Eston Kohver ärimehe Tallinnast Tartusse ning kuulas ta heade mõtete linnas üle.

Aivo Pärn ütles täna õhtul Kanal 2 saatele "Reporter", et ta ei saa talle seatud kahtlustuse sisu kommenteerida, kuid ta paljastas, et talle esitatud süüdistused puudutavad Tartu bussiveohanget.

Mees aga hindas, et kogu Tartu linna bussihankega seonduvat tuleks põhjalikumalt uurida. "Minu küsimus on see, kas Valvo Seminarski ikkagi tegeles kogu aeg ise selle hankega või andis keegi teine talle korraldusi," vihjas ta Tartu kõrgemate linnaametnike ebaseaduslikule tegevusele.

Allikas: Õhtuleht