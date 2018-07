Tähelepaneliku võrumaalase abil tabas politsei grupi ebaseaduslikke piiriületajaid

Piirivalvurid tabasid Võrumaal piirilähistel kaheksaliikmelise grupi mehi, kes ületasid Eestisse sisenemiseks ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone.

6. juuli hommikul kella 7.30 piirilähistel Leimani külas kinni peetud meestel dokumente kaasas ei olnud, kuid nende esmastele ütlustele tuginedes on seltskonnas kuus Bangladeshi ja kaks Pakistani kodanikku. Seni kogutud tõenditele tuginedes on alust arvata, et nad on ebaseaduslikult riiki sisenenud. Mehed viidi asjaolude selgitamiseks ja menetlustoiminguteks kordonisse, kus meedikud vaatasid üle ka nende tervisliku seisundi.

PPA integreeritud piirihalduse büroo juhtiv piiriametnik Egert Belitšev märkis, et kahtlustäratanud meestest andis piirivalvuritele teada üks tähelepanelik kohalik elanik. „Piiriäärsed elanikud on läbi aegade olnud piirivalvuritele heaks koostööpartneriks tähelepanekute jagamisel ning loodame, et see koostöö jätkub nii ka edaspidi,“ kiitis Belitšev piiriäärset kogukonda.

Ta nentis, et kuivõrd surve Euroopa välispiiridele on jätkuvalt suur, tuleb ka Eestis nii piiriturvalisuse aga laiemalt kogu riigi julgeoleku tagamiseks teha täiendavaid pingutusi.