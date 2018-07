Taavi Sõnajalg on eeluurimise ajal kaheks kuuks vahi all

Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel Foto: Jaanus Lensment

Põhja ringkonnaprokuratuur kinnitab, et laupäeval tulirelvaga kakluse käigus teist meest kätte tulistanud Taavi Sõnajalg on eeluurimise ajaks vahi all maksimaalseks seadusega ette nähtud perioodiks.