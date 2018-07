Taavi Sõnajala kaitsja: teda peksis neli inimest, tulirelv aitas tal kurjategijaid politsei tulekuni kinni pidada

Ta toonitas, et riigikohtu praktika on senini näidanud, et kurjategija kinnipidamisel talle kergete vigastuste tekitamine pole raske kuriteona karistatav.

Küsimusele, miks üldse tüli tekkis, vastas advokaat, et Sõnajalg oli käinud üle tee asuvas toidupoes jäätist ostmas. "Tuli üle tee, sõi jäätist ja siis hakkasid teda inimesed sellepeale norima," rääkis Sillar.

Ta kommenteeris ka võimalikku narkojoovet, mis Sõnajalal laupäeva hommikul prokuratuuri avalduse järgi olla võis. „Ma selle narkojoobe kohta ütlen, et siin on mingi esialgne kahtlus, ekspertiisi pole veel tehtud, aga talt leiti narkootikumide tarbimise jälgi, selle joobega on ju nii, et joove ei muuda inimest süüdimatuks, tal on võimalus ka adekvaatselt käituda ja seda ta ka minu hinnangul tegi, kurjategijat kätte tulistades," lõpetas Sillar.

Möödunud laupäeval tulistas Tallinnas Café VS ees 34-aastane Taavi Sõnajalg tulirelvast kätte 26-aastast meest. Sõnajalg peeti kinni ning ta on eeluurimise ajaks vahi all.