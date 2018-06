Taas asjatud otsingud: kadunud mees lihtsalt ei soovinud oma leidmist

Ligi nädal tagasi jäi Võrus kadunuks 27-aastane Kristjan, kes nüüd leiti elusa ja tervena. Selgus, et mees lihtsalt ei soovinud oma leidmist, kuid ei andnud sellest ka politseile teada, et teda asjatult ei otsitaks.

Põlva politsei juhtivuurija Andres Kirsing ütles, et täna jätkunud otsingute käigus tegi politsei Kristjani asukoha kindlaks ning veendus, et mees on elus ja terve.

„Igal täiskasvanud inimesel on õigus privaatsusele. Nähes siiski, kuidas lähedased, politsei, kogukond ja teised otsivad päevi inimest, kes ohus ei ole ja abi ei vaja, võiks otsitav ise või tema kaaslased sest esimesel võimalusel politseile teada anda. Kui inimene ohus ei ole, abi ei vaja ning ei soovi oma asukohta lähedastele avaldada, kinnitab politsei neile üksnes, et otsitava asukoht on teada, temaga on kõik hästi. Otsingud lõpetatakse ja tekib võimalus suunata vabanenud politseijõud tegelike abivajajate juurde,“ tõdes Kirsing.

27-aastane Kristjan lahkus 13. juunil punase Volkswageni bussiga oma kodust Võru linnas Kalda tänavalt ning sõitis lähedaste kinnitusel Tartusse, kus pidi teiste toimingute kõrvalt ka heale sõbrale külla minema. Sõbra poole ega tagasi koju Kristjan ei jõudnud ning tema asukoht oli teadmata. Kui veel päev pärast lahkumist vestles Kristjan telefonitsi oma naisega ning lubas järgmiseks päevaks koju jõuda, siis järgnevatel päevadel mees enam naise ega korrakaitsjate kõnesid vastu ei võtnud.