Süüriast pärit põgenik viibib raskete põletushaavadega haiglas

Eile õhtul viidi Lasnamäe linnaosas asuvast Majaka tänava korterist kella 19 paiku haiglasse põletushaavadega naine. Delfi andmetel on tegemist oli Süüria sõjapõgenikuga.

Hetkel ei ole selge, mis täpselt juhtus. Naisel on väga rasked põletushaavad ning tema seisund on kriitiline, mistõttu pole teda olnud võimalik ka üle kuulata.

Ei ole välistatud, et naine süütas end ise, samas on võimalik, et kuriteoga on seotud tema mees. On teada, et naisel oli seljas kergesti süttiv riietus.

Politsei ja prokuratuur annavad täna ajakirjanikele juhtunust ülevaate. Alustatud on kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb raskete tervisekahjustuste tekitamist ettevaatamatusest.