Süüdimõistetud Alar Nääme lahkub Valga volikogu liikme kohalt

Kohtus omastamises süüdi mõistetud endine Tallinna Kesklinna vanem Alar Nääme lahkub Valga volikogu liikme kohalt.

Keskerakondlane Alar Nääme kaebas Tallinna ringkonnakohtu süüdimõistva otsuse riigikohtusse edasi, kuid too ei võtnud kaebust menetlusse. Näämet süüdistati selles, et ta korraldas 18. jaanuaril ja 13. veebruaril 2015 Valga kultuurikeskuses kontserdid, mille kulud, ligi 2800 eurot tasuti pealinna eelarvest. Kohus leidis, et need olid valimisüritused – ukse ees olid riigikogu valimised ja Nääme kandideeris Valgamaal.

Omavalitsuse korralduse seaduse järgi lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega. Alar Nääme astub Valga linnavolikogu liikme kohalt tagasi, kinnitas Valga linnavalitsuse jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas.

Refereeritud Õhtulehest.