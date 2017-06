Sünnipäeval McDonald'si drive-in'is õlut rüübanud mehe tähistamine lõppes nukralt

McDonald'si töötajad on terased, nii et autoroolis istudes sinna purjuspäi jaurama ei maksa minna. Foto: MIKE BLAKE, REUTERS

Eile õhtul veidi enne kella 23 andis tähelepanelik McDonald'si töötaja teada, et drive-in kassas on juht, kes rüüpab õlut ja kel on silmnähtavad joobetunnused.