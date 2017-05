Subarik: inimesed tahavad, et mul poleks midagi, et ma istuks kodus ja ootaks surma

Maipühal autost ja juhtimisõigusest ilma jäänud liiklushuligaan Valentina Terehhova ehk Subarik kavatseb võidelda, kuni auto tagasi saab: „Mul on advokaat, ta hakkab sellega tegelema!“

Esmaspäeval ohtliku sõidustiili, tehnoülevaatuse ja liikluskindlustuseta sõitmise pärast neli tunniks politsei seltsis veetnud ning auto ja juhtimisõiguseta jäänud Terehhova heidab politseile ette kahepalgelist käitumist, vahendab Õhtuleht.

«Te ei kujuta ette, mis nad minuga tegid, siit on käsi valus, siit õlg. Ma kukkusin peaaegu peaga vastu maad, kui nad mind kolme mehega tassisid, pea alaspidi,» kirjeldab naine piinarikast teekonda, mis päädis neli tundi hiljem politseiautoga koju viimise ja viisaka hüvastijätuga.

Politsei lubas proual teisipäeval autole järele minna, kuid selgus, et selle saab kätte ainult auto omanik ehk selle Terehhovale liisinud krediidiasutus, mis omakorda keeldub seda Terehhovale tagasi andmast ja ka müümast, sest kindlustuseta sõites oli ta rikkunud too liisingulepingut.

Terehhova aga palkas advokaadi ja lubab lõpuni võidelda: „Minu vastu on algatatud tagakiusamine, inimesed jälitavad mind, pildistavad ja tahavad, et poleks autot, poleks lube, poleks midagi, et ma istuks kodus ja ootaks surma. Ma ei lepi sellega, võitlen lõpuni!“

