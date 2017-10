Stockholmist Tallinna suunduv laev peatus, et aidata väikelaeva; mõned reisijad peavad juhtunut veidraks

Rootsist Tallinna suunduv Tallinki laev Baltic Queen peatus mõneks ajaks, et aidata ühte hätta sattunud väikelaeva.

Lugeja saatis Delfile vihje, et üks inimene hüppas üle parda ning laev seisab, inimest otsitakse.

Tallinki pressiesindaja kinnitas Delfile, et keegi üle parda ei kukkunud, aidati korraks ühte teist alust. Nimelt oli väikelaeval saanud otsa kütus.

Praeguseks liigub Baltic Queen edasi Tallinna suunas, kuhu jõuab hommikul.

[27. oktoobril kell 5.25 lisatud info]

Delfi lugeja saadetud info

Esimesena lendas kohale helikopter, kes kammis valgustiga merekallast ja siis merd. Järgmisena ilmusid kaatrid.

Tundub veider, et väikealuse tankimiseks läheb vaja nii palju paate (üks päästepaat saadeti ka Baltic Queenilt) ja kopterit.

Teise Delfi lugeja antud ülevaade

Laev väljus Stockholmist plaanipäraselt. Umbes tund aega hiljem kõlas häire, millele hiljem lisandus sõnum mehest üle parda. Laev aeglustas käiku ja liikus aeglaselt pikki rannikut. Laeva taga liikusid kaatrid, õhus saatis helikopter. Vees liikus ka Baltic Queeni päästepaat. Laeva raadiost otsiti korduvalt Julia nimelist reisijat.

Ei oska öelda, kas kaks asja on omavahel seotud, aga ei tahaks arvata, et suur laev peaks oma kurssi muutma, leidmaks otse ranniku külje all kütusest tühjaks saanud paati.