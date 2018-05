Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva: ametnikud teavad, et arsti määratud selja tugivesti asemel vajab laps hoopis füsioteraapiat

"Peame mõistma, et neid otsuseid teeb SKA valdkonnas, mis on ka sel aastal pingelises eelarvesituatsioonis. Teeme tööd selle nimel, et leida raha valdkonda juurde. Seetõttu on oluline, et keerulistes olukordades – nagu Jesperilgi – vaataks SKA eritaotlusi üle erilise täpsusega ning väga põhjalikult. Ikka selleks, et mõista, missugune lahendus on inimesele kõige parem: võib-olla vajab inimene mõnda teist abivahendit või hoopis teenust," selgitas minister.

"Selleks töötavad 2017. aastast SKAs ka Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest tulnud spetsialistid, kes on oma erialalt tegevus- ja füsioterapeudid. Nende pädevuses on hinnata abivahendeid tootjatelt saadud info ja teadusuuringute põhjal ning samuti hinnata ka määruseväliste abivahendite vajalikkust – seda kõike koostöös nii arstide kui ka teiste terapeutidega, kes abivahendi inimesele on määranud."

On tähelepanuväärne, et nood spetsialistid, kes ministri kinnitusel on pädevad abivahendite vajalikkust hindama, ei oli Jesperiga mitte kunagi kohtunud. Kuidas nad tugivesti ebavajalikkuse distantsilt kindlaks määrasid, jääb teadmata. Jesperi isa on pöördunud oma poja õiguste kaisteks kohtusse.