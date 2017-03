Soomes tabati viis Eesti roolijoodikut – üks kippus kaklema, teine ei püsinud püsti, kolmas keeras auto katusele

Soome politsei tabas nädalavahetusel Helsingis kolm Eesti roolijoodikut, kellest üks oli agressiivne, teine ei püsinud omal jõul püsti ja kolmas keeras suurel kiirusel põgenedes auto katusele. Mikkelis tabati autoroolist veel kaks purjus eestlast, kellest üks juhtis veoautot.

Laupäeval kell 16 said politseipatrullid häirekeskuselt teate, et Eesti numbritega sõiduauto on sõitnud Helsingis Tapulikaupungintiel ülekäiguraja ohutussaarele ja autos olnud kaks meest olid silmnähtavalt purjus.

Kohale saabusid lähedal asuvas majas töötanud mehed, kes kuulsid kõva pauku ja tulid vaatama, mis juhtus. Autost tuli juhi kohalt välja punases jopes mees, kes üritas kiiruga kiilakat pikemat meest autost välja tirida. Kui autos olnutelt küsiti, kas kõik on korras, saatis punases jopes mees kõik pikalt ja kippus kaklema. Tunnistajate sõnul ei oleks kiilaspäine mees suutnud autot juhtida, sest oli nii purjus, et ei seisnud omal jõul püstigi.

Punases jopes mees puhus sündmuspaigal alkomeetrisse 2,2 ja kiilaspäine mees 3,25 promilli. Kiilakas viidi teadvusetuse piiril olnud joobe tõttu haiglasse. 43-aastane autojuht viidi politseisse. Talle on Soomes varem määratud riiki sisenemise keeld.

Ööl vastu pühapäeva kesköö paiku sai politseipatrull häirekeskuselt ülesande minna Helsingi Kallio linnaossa, kus helistanu sõitis oma autoga järele arvatavale roolijoodikule.

Patrull sõitis Helsinginkatu mööda Hämeentie suunas, kui enne Kustaankatu vilgutas üks sõiduauto tulesid ja selle juht viitas tema taga olnud autole, mis oli auto, millest teatas häirekeskus.

Patrull lülitas sisse peatumismärguande ja sõitis tee ääres peatunud Eesti numbritega sõiduki suunas. Kui politseinikud autost väljusid, hakkas auto tagurdama ja üritas põgeneda, hoolimata sellest, et politseinikel oli juhiga silmside.

Konstaablil õnnestus auto uks avada, mille peale juht peatas auto ja lõpetas põgenemisürituse. Patrull tõmbas juhi autost välja ja leidis armatuurlaualt Eesti juhiloa.

Juht puhus alkomeetrisse raske joobe piiri ületava tulemuse ja viidi täpsemasse kontrolli, kus selgus, et joove oli isegi suuremaks muutunud.

Helistaja sõnul vingerdas auto sõites väga tugevalt. Juht pidi mitu korda ülekäigurajal jalakäijatele otsa sõitma. Mitmel korral suri auto foori taga välja, tegi tee keskel U-pöörde ja sõitis läbi punase tule alt.

Patrulli teatel oli kahtlustatava joove väga tugev, sest juht ei suutnud selgeid lauseid välja öelda, kordas end pidevalt, jutt oli konarlik ning mees ei seisnud ilma toetamata püsti. 21-aastane mees ei olnud enda arvates aga sugugi purjus.

Ööl vastu pühapäeva sai politsei veel ühe teate arvatavast roolijoodikust Helsingis Kustaa Vaasan tiel. Eesti registris olev auto sõitis ebakorrapäraselt ja kihutades ning oleks peaaegu takso külge ramminud.

Politseipatrull kohtas autot Lahdenväyläl Kehä I juures, kui see politseiautost mööda kihutas. Patrull hakkas autot jälitama, aga ei saanud seda kätte, sest auto kiirus oli umbes 170 kilomeetrit tunnis.

Teine patrull märkas hetke pärast, et auto oli Kehä III-l teelt välja sõitnud. Politseinikud läksid katuse peal olnud vrakiks muutunud sõiduki juurde ja nägid parempoolsest tagauksest väljumas noort naist.

Auto tagaistmel oli mees ja juhi kohal teine mees.

Autot juhtinud mees puhus kell 1.46 alkomeetrisse raske joobe piiri ületanud numbri. Mehe käitumine ja unisus viitasid lisaks uimastite või ravimite tarvitamisele. Mehel on Soomes 2017. aasta jaanuaris autojuhtimise õigus ära võetud.

Mikkelis sõitis pühapäeval kella 5 ajal umbes 40-aastane eesti mees alkoholi mõju all sõiduautoga. Täpsusalkomeeter näitas tema joobeks 1,15 promilli, teatab Radio Mikkeli.

Üle 30-aastane eesti mees juhtis aga Mikkelis laupäeval kell 12.33 alkoholi mõju all veoautot. Täpsusalkomeeter näitas tema joobeks 0,83 promilli.