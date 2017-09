Soomes loata juhtimise eest kinni võetud eestlane näris vihast sõrme katki ja määris politseiautot verega

22-aastane eestlast tabas eelmise aasta oktoobris pärast seda, kui politsei ta loata autojuhtimise eest Mäntsäläs kinni võttis, kohutav raevuhoog.

Mees väänas politseibussi kongi aknatrelle ja ukse käepidet nii, et need väändusid osaliselt ja tulid küljest. Lisaks sellele hammustas ta oma sõrme haava, et saaks verega sodida politseiauto siseseinale, vahendab Helsingin Uutiset.

Trellide ja käepideme remont ja kongiruumi puhastamine verest läks Ida-Uusimaa politseile maksma 500 eurot, mille Tuusula esimese astme kohus mehelt välja nõudis.

Lisaks sellele mõisteti mees süüdi varalise kahju tekitamises ja loata sõiduki juhtimises, karistuseks trahv 40 päevamäära ulatuses ehk 240 eurot.