Soomes Kotkas pussitati kakluse käigus surnuks 19-aastane eestlane

Soome politsei uurib Kotkas aset leinud grupiviisilist kaklust ja selle käigus toimunud surmani viinud pussitamist, mille ohver oli 19-aastane eestlane.

Politsei ei ole veel kätte saanud kolme kakluses osalenud isikut. Pussitamises kahtlustatav kavatsetakse vahi alla võtta teisipäevaks, vahendab MTV3.

Politsei ei kommenteeri pussitaja varasemat kuritegelikku tausta.

„Mõnedes asjades on olnud politseiga tegemist,“ ütles juhtumi uurimist juhtiv Marko Heinonen.

Ohver oli sünnilt ja kodakondsuselt eestlane, kuid elanud Soomes pikka aega. Pussitamises kahtlustatav on rahvuselt soomlane.

Ilta-Sanomat kirjutab, et Kotka Karhuvuori piirkonnas toimus kaklus ööl vastu laupäeva. Kaklusega seoses suri 19-aastane Helsingist tulnud mees.

Kahtlustatakse, et kakluses osales kokku 12 meest. Tüli algas kohalikus restoranis ja jätkus selle ees.

„Teo motiivi uuritakse. Praeguseks hetkeks on selgunud, et kahe seltskonna vahel tekkis restoranis sõnavahetus ja see läks hiljem väljas tervisekeskuse juures üle kakluseks. Laupäeval peeti kinni 35-aastane Kotka mees,“ ütles Heinonen.

Kahtlusaluse seltskonnal oli ilmselt arvuline ülekaal. Pussitaja poolel oli kaheksa ja pussitatu poolel neli meest.