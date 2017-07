Soomes ajas politsei taga Eesti numbritega varastatud autot, mille peatas lõpuks „siiliga“

Soome Häme maakonnas nähti reedel päevasel ajal pöörast tagaajamist, mis lõppes alles siis, kui politsei võttis kasutusele „siili“. Sündmused said alguse kella 15 ajal, kui Eesti numbritega auto lahkus Iittalas asuvast tanklast kütuse eest maksmata.

Politseipatrull märkas sõidukit kiirteel Hämeenlinna juures suunaga Helsingi poole. Politsei üritas autot peatada, aga see lisas kiirust ja põgenes, vahendab Karjalainen.

Auto lahkus kiirteelt ja suundus maantee number 10 pidi Forssa poole. Auto ületas märgatavalt lubatud kiirust ja sooritas mitmeid ohtlikke möödasõite.

Auto pööras maanteele number 54 lõuna suunas. Vastutulijad olid põgeneja suure kiiruse ja ohtlike möödasõitude tõttu sunnitud teepeenrale tõmbuma, et kokkupõrget vältida.

Auto jätkas sõitu mööda Sajatied ja läbi Läyliäineni keskuse, kus kiirus oli üle saja kilomeetri tunnis, kuigi lubatud on 40.

Auto jätkas põgenemist Lopentied mööda Klaukkala suunas. Kassakummuntiel sõitis auto üle „siili“ ja oli mõne hetke pärast sunnitud peatuma.

Autos oli kaks inimest, kes peeti kinni. Leiti, et auto on varastatud ja sellel on valed registreerimisnumbrid.

Roolis olnud 35-aastast meest kahtlustatakse mootorsõiduki varguses, raskete liiklusohtlike olukordade tekitamises, joobes autojuhtimises ja uimasti tarvitamises.

Autos olnud naise käest leiti talle mitte kuulunud asju ja teda kahtlustatakse vähemalt varguses.