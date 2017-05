Soome vanglast jooksus olev Maakri tänava laibatükeldaja kanti Euroopa tagaotsitumate kurjategijate nimekirja

Niinimetatud Maakri tänava laibatükeldaja, soomlane Markus Pasi Pönkä lisati teisipäeval Europoli kõige tagaotsitumate isikute nimekirja. Pönkä ei ilmunud aprilli lõpus kokkuleppe kohaselt Riihimäki vanglasse.

Sellest teatas teisipäeval Twitteris Soome keskkriminaalpolitsei luureosakonna juhataja Sanna Palo, vahendab Iltalehti.

„Eesmärk on olla nähtaval ja et võimalikult paljud silmapaarid jälgiksid tagaotsitavat, et ta kätte saadaks,“ seletas Palo. „Nimekirja eesmärk on sõna otseses mõttes most wanted tagaotsitavate aktiivne püüdmine.“

Europoli nimekirja kandmine tähendab ka tõhusat rahvusvahelist pildil olemist. On spekuleeritud, et Pönkä varjab end politsei eest välismaal.

Pönkät nägema juhtuvale kodanikule on Palol juhised: „Kõik teated temast ametivõimudele, kes asjaga tegelevad. Nimekirjas on ohtlikke kurjategijaid, kellega ei maksa hakata ise mingeid kangelastegusid tegema.“

Europoli veebilehele võib jätte Pönkä kohta anonüümse vihje.