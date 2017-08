Soome toll leidis Vene meeste autosse peidetuna 43 kg Eestist ostetud püssirohtu

Soome toll peatas 20. juunil Helsingi Läänesadamas Eestist tulnud sõiduki, mille konstruktsioonidesse peidetuna leiti läbivalgustamisel ja kontrollimisel 43 kilogrammi suitsuvaba püssirohtu. Lisaks sellele oli auto konstruktsioonidesse peidetud ka 3000 kuuli ja 17 magasini, teatas Soome politsei teisipäeval.

„Sõidukis olnud kaks välismaa taustaga meest võeti kinni ja jäeti hiljem lõhkeainekuriteos, ohtlike ainete transportimise kuriteos ja salakaubaveos kahtlustatuna vahi alla,“ teatas juhtumi uurimist juhtiv kriminaalkomissar Marko Forss Helsingi politseist.

Mehed olid tulnud Venemaalt Eestisse, kus olid ostnud kõnealused tooted tundmatuks jäänud mehelt, ja sõitnud laevaga Soome. Soome politsei andmetel oli nende eesmärk jätkata teed Venemaale.

Püssirohu päritolu on jäänud tundmatuks, sest märgistused on pakenditelt eemaldatud. Eeluurimise käigus on selgunud, et püssirohi oli mõeldud padrunite valmistamiseks.

„Ühest kilost püssirohust piisab umbes viiesaja padruni tegemiseks, nii et kõnealusest kogusest oleks piisanud umbes 21 500 padruni tegemiseks,“ ütles Forss.

Mehed väitsid ülekuulamisel, et tooted on mõeldud nende oma hobikorras kasutamiseks, kuid eeluurimise käigus on selgunud, et üks meestest on varem võinud selliseid tooteid edasi müüa. Mees on sel aastal korduvalt Soome, Eesti ja Venemaa vahet sõitnud.

Soome politseile ei ole teada, et juhtum oleks seotud organiseeritud kuritegevuse või terrorismiga. Eeluurimine on lõppenud ja juhtum antakse üle prokuratuurile.