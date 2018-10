Soome politsei palub seoses mõrvaga infot kaubiku kohta, mille tagaosas on Eesti internetiaadress

Kuriteo ohver leiti kümnete kilomeetrite kaugusel tapmiskohast Kuorttist tankla lähedalt, vahendab Yle Uutiset.

Politsei vajab nüüd tähelepanekuid valge kaubiku Ford Transit kohta, mis on liikunud Leivonmäki ja Kuortti vahel eelmise nädala neljapäeval, 18. oktoobril. Kaubik on Soome registris, aga selle tagaosas on Eestile viitav internetiaadress www.rotal.ee.

Kuriteo ohvri isik on tuvastatud, tegemist on 35-aastane Joutsa mehega.

Tähelepanekuid kaubiku kohta oodatakse numbril +358 050 456 0471 või e-postiaadressil vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.