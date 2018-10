Soome politsei paljastas pettuste sarja: Soomes, Rootsis ja Eestis on välja petetud 150 000 euro väärtuses vara

Kahtlusalused on kriminaalkomissar Antti Uusipaikka sõnul vähehaaval ohvritega tutvunud ja petnud eriliste ettekäänete abil välja maksevahendipettustes ärakasutatavaid andmeid. Ohvritelt on andmeid välja petetud näiteks remontidega seoses, vahendab Yle Uutiset.

„Andmete abil on tellitud mööblit, elektroonikat, elektritööriistu, ehitustarbeid, nõusid, päris seinast seina. Andmete abil on saadud ka laene. Mida iganes kodus vaja läheb,” ütles Uusipaikka.

Asju on kuritegeliku kasuna saadud palju. Politsei on pidanud kasutama konfiskeeritud vara minema toimetamiseks veoautot ja haagiseid. Osa varast on juba omanikele tagastatud.

Kuritegusid on uuritud koostöös Rootsi politseiga. Kahtlustatavad kuriteod pandi toime 2016. ja 2017. aastal. Valdav osa nendest toimus Lõuna-Pirkanmaal, kus toimusid ka konfiskeerimised.

Kuritegelik kasu oli politsei teatel vähemalt 150 000 eurot.

Uurimise ajal on Soomes vahi all olnud kaheksa isikut. Kuritegudes osalemises kahtlustatakse kokku umbes 20 erinevat isikut nii Soomes kui ka Rootsis. Uusipaikka sõnul on kümmet kahtlusalust ka ennast petetud.