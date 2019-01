Soome politsei eestlaste kihutamiskalduvusest: see on selge hoolimatus

Soome politsei teatel ületavad eestlased tihti lubatud sõidukiirust, vahendab Yle Uutiset.

„See on selge hoolimatus. Mõned aastad tagasi oli suurem nähtus, et Eesti ehitustöölised sõitsid purjus peaga. Auto ringles sama seltskonna käes. Juht vahetus, aga oli alati purjus,” kommenteeris Soome politseivalitsuse esindaja Heikki Ihalainen.

Venelaste osa õnnetustes püsis eelmisel aastal umbes samal tasemel või isegi vähenes veidi üle-eelmise aastaga võrreldes. Venelaste sõidustiil on Soome politsei teatel üldiselt varasemate aastatega võrreldes paranenud. Lisaks sellele maksavad nad kuulekalt oma trahve, sest ei saa muidu enam viisat.

„Praegu on Vene turistide hulk vähenenud, aga nad on tänu idapiiril toimuvale järelevalvele ka paremini kontrolli all kui eestlased, kes võivad tulla üle piiri kuidas iganes,” märkis Ihalainen.