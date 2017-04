Sõle tänaval lapsele otsa sõitnud autojuht võttis ise politseiga ühendust

Esmaspäeval juhtus Tallinnas Sõle tänaval Nisu bussipeatuse juures liiklusõnnetus, kus 9-aastane poiss jäi fooriga reguleeritud ülekäigurajal auto alla. Autojuht lahkus sündmuskohalt, kuid politsei sõnul andis autojuht pärast meedias ilmunud teadet endast ise märku.

Meedias ilmunud teate peale võttis politseiga ühendust liiklusõnnetuses osalenud autojuht ja üks tunnistaja. „Eriliselt soovime tänada tunnistajat, kes ei jäänud ükskõikseks ja kellelt saime vajaliku informatsiooni,“ ütles Delfile Põhja prefektuuri liiklustalituse juht Hannes Kullamäe.

Politsei nentis, et kahjuks ei andnud autojuht juhtunust kohe politseile teada. Kiirabi kutsus pealtnägija, kes märkas, et lapse käsi oli verine. Politsei alustas juhtumi uurimiseks väärteomenetluse.

„Kui liiklusõnnetuse käigus on keegi viga saanud, siis sõltumata sellest, kes on õnnetuse põhjustaja, ja isegi siis, kui teine osapool lahkub sündmuskohalt, peab alati teavitama politseid juhtunust lühinumbril 112. Eriti, kui tegemist on liiklusõnnetusega, kus on üheks osapooleks laps. Peab arvestama, et oma vanusest sõltuvalt ei oska laps tihtipeale sellises olukorras käituda, võib olla ehmunud ja šokis,“ rääkis Kullamäe.

„Meil on olnud mitmeid juhtumeid isegi täiskasvanud jalakäijatega või ratturitega, kes pärast kokkupõrget sõiduki või teise rattaga arvasid, et nendega on kõik korras, kuid hiljem tundsid end halvasti ja vajasid meedikute abi. Sündmuskohalt lahkumine politseid teavitamata on rikkumine ja loodan siiralt, et selliseid juhtumeid tuleb ette harvem.“

Loe veel

Eile juhtus aga taas liiklusõnnetus, mille üheks osaliseks oli noor rattur ja milles osalenud sõiduauto lahkus sündmuskohalt.

Kell 21.15 toimus liiklusõnnetus Harjumaal Kiisa alevikus Viljandi maantee ja Maidla tee ristmikul, kus esialgsetel andmetel ületas 13-aastane poiss ülekäigurajal jalgrattaga sõites teed ja sai löögi halli värvi sõiduautolt Renault.

Sõidukijuht lahkus sündmuskohalt, poisile andis kodus esmaabi kiirabi. Politsei palub ka selle õnnetuse pealtnägijatel helistada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee