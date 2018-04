Sõbrad noormehest, keda kahtlustatakse 15-aastase neiu võikas mõrvas: ta oli väga rõõmsameelne ja sõbralik, temaga sai alati nalja

Mõlemad märkisid, et Artjomil oli kooliainetes võlgu, ent kellel poleks - semestri lõpus on võimalik need asjad korda teha. Kuidas reageerisite, kui kuulsite, milles Artjomi kahtlustatakse? Sõbrad ütlevad, et seda oli raske uskuda, kuna Artjom oli väga sõbralik ja rahulik. "Ja siis selline asi... Ei mahu pähegi, miks ta nii tegi," arutleb üks sõpradest.

Artjom pole mõrva üles tunnistanud, täna keeldus ta ütlustest.

Nastja ja Artjom olid endised kallimad. Tapetud neiu sõbranna rääkis Vene Delfile, et Nastja oli hiljuti lõpetanud suhte noormehega, kes oli vägivaldne ja läks mitmel korral tüdrukule kallale. Eesti Päevalehe andmetel on üks vägivaldsuse kaasus, kus Artjom Nastja vastu kätt tõstis, politseile ka teada.