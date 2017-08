Sillamäel jalakäija surnuks sõitnud roolijoodik võeti vahi alla

Sillamäel surmaga lõppenud avarii põhjustanud keskealine roolijoodik võeti vahi alla.

24. augustil toimus kella 13.30 paiku Sillamäel Kesk ja Pavlovi tänavate ristmikul liiklusõnnetus. 81-aastasele jalakäijale sõitis reguleerimata ülekäigurajal otsa sõiduauto Mercedes-Benz, mille roolis oli kriminaalses joobes 44-aastane Danil. Vigastusi saanud eakas naine toimetati haiglasse, kus ta suri ööl vastu reedet.

Viru ringkonnaprokuratuur esitas reedel Viru maakohtule mehe vahi alla võtmiseks taotluse, mille kohus ka rahuldas. Esialgu jääb mees vahi alla kaheks kuuks.

"Seda autojuhti on varasemalt korduvalt karistatud liiklusseaduse rikkumise ja muude süütegude eest, sealhulgas ka alkoholi tarvitanuna sõiduki juhtimise eest, viimati tänavu märtsis," ütles Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Marina Zagorets. "Kuna prokuratuuril oli alust arvata, et ta võib panna ka edaspidi selliseid süütegusid toime ja hakata menetlusest kõrvale hoiduma, taotlesime tema vahi alla võtmist kohtueelse menetluse ajaks."

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb liiklusnõuete rikkumist, millega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm. Süüdi mõistmise korral võib kohus karistuseks mõista kuni viieaastase vangistuse. Kohtueelset menetlust viib läbi Ida prefektuur ja kriminaalmenetlust juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Narva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Andres Jaggo avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele.

Tänavu on Eesti teedel liiklusõnnetustes hukkunud 33 inimest, neist 13 Ida prefektuuris. Joobes juhtide süül on toimunud sel aastal 314 liiklusõnnetus, milles on hukkunud kaheksa ja saanud vigastada 112 inimest.