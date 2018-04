Siiani palju küsimärke! Prokuratuur uurib eri versioone, miks ikkagi juhtus avarii, milles hukkus Signe Lahtein

"Kodutunde" saatejuhi Signe Lahteini elu nõudnud avariist möödub pühapäeval juba kuu. Kahjuks pole siiani selge, mis tol õhtul Tallinna-Tartu maanteel ikkagi juhtus.

Avarii juhtus 22. märtsil Adavere tuuliku lähedal sirgel teelõigul, kui põrkasid kokku Signe Lahteini juhitav Opel ning üks veok. Politsei kinnitas õnnetuse järel meediale, et veokijuhi esmaste ütluste järgi oli Opel liikunud oma vööndis, kui kaotas ühel hetkel juhitavuse ning paiskus vastassuunda, kus masinad kokku põrkasid.

Hiljem selgus, et on ka teine versioon - Lahtein tegi oma Opeliga möödasõidu ühest teisest autost ning keeras tagasi oma teepoolele, ent veokijuht arvas, et Opel jääb vastassuunavööndisse ehk tema ette, mistap keeras ise oma veokiga Opeli teepoolele. Nii oli kokkupõrge vältimatu.

Lahtein viidi raskes seisundis haiglasse. Kahjuks ei õnnestunud meedikutel ta elu päästa, Lahtein suri 2. aprillil.

Kas õnnetuse asjaolude kohta on midagi selgunud? Mis versioonid on praegu üldse töös?

"Kriminaalmenetluse käigus kontrollitakse loomulikult erinevaid versioone. Uurimises on määratud ekspertiise, mille tulemusi me veel ootame. Seega ei ole veel võimalik tõsikindlalt öelda, kuidas ja miks õnnetus juhtus," ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius Delfile. "Ühtlasi kogutakse jätkuvalt andmeid ka teiste menetlustoimingutega."