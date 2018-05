Signe Lahteina surmaga lõppenud avarii uurimises pole seni arenguid

Lõuna Ringkonnaproukratuuri pressiesindaja sõnul selgitatakse jätkuvalt märtsikuus juhtunud Signe Lahteina surmaga lõppenud avarii asjaolusid, sealhulgas oodatakse ka ekspertiiside tulemusi.

22. märtsi õhtul juhtus Tallinna-Tartu maanteel Jõgevamaal liiklusõnnetus, kus hukkus 40-aastane Signe Lahtein.

Esialgsetel andmetel kaotas Tallinna suunas liikunud Opel, mida juhtis 40-aastane naine, sõiduki üle kontrolli ning põrkas kokku vastassuunas Tartu poole liikunud veokiga Volvo, mida juhtis 21-aastane mees. Mõlemad sõidukid paiskusid kokkupõrke järel teelt välja.

Politsei selgitas sündmuskohal, et veokijuht oli kaine ja juhtimisõigusega, tema õnnetuses viga ei saanud. Mõlemad sõidukijuhid kasutasid nõuetekohaselt turvavarustust.

Pea kuu aega tagasi ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius Delfile, et kriminaalmenetluse käigus kontrollitakse loomulikult erinevaid versioone. "Uurimises on määratud ekspertiise, mille tulemusi me veel ootame. Seega ei ole veel võimalik kindlalt öelda, kuidas ja miks õnnetus juhtus," sõnas ta.

Ka tänaseks ei ole õnnetuse asjaolud veel selged. Sinkeviciuse sõnul ootab prokuratuur ekspertiisi tulemusi.