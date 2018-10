Me võime vaadata vaid Soomes tehtud kanalisatsioonivee uuringut, millest selgus, et igal nädalavahetusel ehk pühapäeva hommikuks kasvab Helsingis vee koostise mõõtmise põhjal kokaiini tarvitamine hüppeliselt. Kui neljapäeva õhtul leiab sealt 1000 inimese kohta 18.7 milligrammi kokaiini, siis pühapäeval näit pea kolmekordistub. Turu linnas eelistatakse aga ecstasyt, mida on neljapäeval reovees 1000 inimese kohta 42 milligrammi ja pühapäeval lausa 109,2.

Inimesi, kes sarnaseid "peodrooge" tarvitavad vähemalt paar korda kuus, on ka Eestis politsei hinnangul kümneid ja kümneid tuhandeid. Täpset arvu öelda on pea võimatu. "Sensor" uuris, millist elu elavad n-ö pühapäevanarkomaanid.