Securitase turvamees sõitis kõnniteel, jalakäijad jõudsid napilt eest ära karata. Vabanduse asemel karjus turvaja hiljem inimeste peale

Reede õhtupoolikul toimus Tallinnas Lasnamäe Centrumi juures intsident, kus autoga ohtliku manöövri sooritanud turvafirma töötaja karjus vabandamise asemel ohtu sattunud jalakäijate peale.

"Olge ettevaatlikud, turvafirmas töötavad psühhopaadid!" kirjutas üks reede õhtul ohtu sattunud naine sotsiaalmeedias.

Ta kirjeldas, et reedel kell 16.40 oleks turvafirma auto nad Lasnamäe Centrumi sissepääsu lähedal äärepealt alla ajanud. "Jalutasime SEB panga juurest sissepääsu suunas, kui märkasime, et kõnniteele pööranud auto suundub meie poole. Hüppasime sõbrannaga sõiduteele, kus ühtegi autot ei olnud. Aga isegi see ei aidanud ja ta oleks äärepealt mu sõbrannale tagumise rattaga otsa sõitnud."

Auto jäi naise sõnul äkitselt kõnniteel seisma ja sealt väljus turvaettevõtte riietes mees, kes läks naistele pilku heitmata poodi.

Mees viibis poes umbes minuti, mille jooksul naine autonumbri üles pildistas ja turvafirmasse Securitas helistas. "Tüdruk võttis telefoni ja ajal, mil hakkasin talle selgitama, mis juhtunud oli, jooksis turvafirma töötaja poest välja ja istus autosse," jätkas ehmunud naine.

"Mu sõbranna ütles mehele, et ta oleks meid peaaegu alla ajanud. Selle asemel, et vabandada, hakkas ta meie peale lõugama, et ta ei ajanud meid alla," kirjutas naine sotsiaalmeedias.

"Sellel hetkel, pärast meie peale lõugamist, istus ta autosse, pani pauguga ukse kinni ja hakkas meie poole tagurdama. Sõbranna haaras minu käest ja tiris autost eemale. Autojuht lahkus kiirustades," meenutas naine.

Turvafirmas telefonile vastanud naine kinnitas, et tegemist oli Securitase autoga ja juhil oli kiire. Samuti lubas ta, et juhile tehakse noomitus.

"Pole sõnu, mu sõbranna on kuuendat kuud rase. Me värisesime pikka aega," ütles naine ärevalt.

Naine helistas ka politseisse, kust öeldi, et ta saab teha avalduse. "Häirekeskusele teatati 12. jaanuaril kella 17 paiku, et turvaettevõtte sõiduk oli pool tundi varem sooritanud Lasnamäe Centrumi juures ohtliku manöövri ning selle juht käitus ebaviisakalt," ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik Delfile.

"Teatajale selgitati, et ta saab juhtunu asjaolude selgitamiseks pöörduda jaoskonda ning anda ettevõttele turvatöötaja käitumise osas tagasisidet," lausus Kuik.

Turvafirma Securitase kommunikatsioonijuht Annika Karindi ütles Delfile, et informatsioon intsidendi kohta on ettevõtteni jõudnud ja hetkel tegeleb juhtunu täpsete asjaolude väljaselgitamisega ettevõtte sisekontroll. "Midagi rohkemat praegu kommenteerida ei saa," sõnas Karindi.