Savisaare terviseekspertiis sai valmis

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis (EKEI) korruptsioonisüüdistustusega kohtu all olevale Edgar Savisaarele tehtud terviseekspertiis on valmis ja peaks Harju maakohtusse jõudma veel sel nädalal.

Kohus otsustab ekspertiisi tulemustest tulenevalt andmete avaldamise ulatuse ja protsessi edasise käigu tõenäoliselt 5. juunil toimuval istungil. Enne seda saavad kaitsjad aega ekspertiisitulemustega tutvumiseks, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Tänavu veebruaris määras kohus Savisaarele uue terviseekspertiisi, mis pidi selgitama, kas Savisaare tervislik seisund võimaldab tal kohtuistungitel osaleda.

Edgar Savisaare tervist hindas kohtuekspertiisi instituudis seitsmeliikmeline komisjon.

Savisaare terviseteema tõusis kohtus päevakorda, kuna teda tuli mitu korda istungitelt haiglasse toimetada ja kohtupidamine takerdus tema haigestumise tõttu.

Savisaare raviarst Peep Põdder on märkinud, et Savisaare kehva tervise tõttu on küsitav tema võime kohtuprotsessil osaleda.

Eelmisel aastal Savisaarele tehtud terviseekspertiisi järgi soovitasid arstid, et Savisaart võib järjest üle kuulata umbes 45 minutit kuni üks tund ning seejärel oleks vaja pidada umbes pooletunnine paus.

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.