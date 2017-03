Savisaare protsessi taustal: seaduses pole täpsustatud, mida tähendab "parandamatult haige"

Edgar Savisaare kaitsja taotleb kohtus, et Savisaare suhtes lõpetataks kriminaalmenetlus, kuna Savisaar on pöördumatult haigestunud. Kindlaid kriteeriume, mis juhul menetlus tervislikel põhjustel lõpetatakse, aga pole.

Eesti kohtupraktikas on juhtumeid, kus süüdistatav on kohtus otsesõnu haigevoodis. Näiteks Assar Pauluse ja tema ühendusse kuulunud inimeste protsessil vajas invavoodit Andres Vaik. Kust läheb piir? Kriminaalmenetlus on võimalik lõpetada kriminaalmenetlusseadustiku § 199 lg 1 p 6 alusel vaid siis, kui kahtlustatav või süüdistatav on parandamatult haigestunud ning ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik ütleb, et "parandamatult haigestunud" tähendust pole seaduses täpsustatud. "Ei ole mingit diagnooside loetelu, niisamuti ei ole ka kuritegude loetelu, milles selline lõpetamine võimalik on. See tähendab, et see on võimalik igas menetluses," märgib ta ja lisab, et kuigi lõpliku otsuse teeb kohtumenetluses kohus ja kohtueelses menetluses prokuratuur, siis on selleks vaja kindlasti ekspertiisi.

Täpset statistikat ministeeriumil pole, ent taoline menetluse lõpetamine on äärmiselt erandlik. Savisaare kaitsja Oliver Nääs sõnas esmaspäevase eelistungi järel, et tulenevalt asjaolust, et Savisaar on pöördumatult haigestunud, pole Savisaar võimeline kohtumenetluses osalema. "Ta ei ole voodihaige," rõhutas Nääs ja lisas, et tervisliku seisundiga kaasneb siiski oht, et osalemine kohtumenetluses tekitab Savisaarele eluohtlikke tüsistusi või koguni äkksurma.

Savisaart on samas viimasel nädalal korduvalt ka avalikel üritustel nähtud - näiteks möödunud laupäeval osales ta Tartumaal Keskerakonna piirkonnakoosolekul. Teisipäeval aga nägi teda Vene Kultuurikeskuse direktori Juri Poljakovi matusel. Eelmisel laupäeval kinnitas Savisaar, et kaalub sügisestel kohalikel valimistel kandideerimist, kui tervislik seisund seda lubab.