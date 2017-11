Savisaare protsess lükkus kohtuniku haigestumise tõttu 12. detsembrile

Kohtuniku haigestumise tõttu esialgu nädala võrra edasi lükatud Edgar Savisaare süüasja arutamine nihkus 12. detsembrile.

Möödunud teisipäeval jätkuma pidanud kohtuistung lükati esialgu homsele, 14 novembrile, kuna Edgar Savisaare protsessi juhtiv kohtunik viibis haiglas uuringutel.

Täna ütles Harju maakohtu pressiteenistuse juht Janar Filippov Delfile, et süüasja arutamine lükkub edasi 12. detsembrile, kuna kohtunik vajab arstide soovitusel puhkust.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles täna "Terevisioonis", et kohtuniku haigestumisest pole mõtet kohe järeldada, et Edgar Savisaare ja ettevõtjate kohtuprotsess ei võiks Harju maakohtus jätkuda plaanipäraselt, vahendab ERRi uudisteportaal.

Evestus rääkis "Terevisioonis", et see kohtuprotsess on läinud üsna intensiivselt ning praeguseks on vaid paar istungit kohtuniku haigrestumise tõttu ära jäänud.

"Pole alust arvata, et mei ei võiks jätkata juba järgmisel istungil," märkis ta.

Evestuse sõnul on aga selge, kui kohtunik peaks vahetuma, siis käivitaub kohtuprotsess algusest, kuid peegelpilti seni toimunust teha ei saa. "Minu teadmise järgi sellist hirmu praegu ei ole," kinnitas Evestus.

Edgar Savisaare süüasi

Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt võttis Edgar Savisaar olles Tallinna linnapea vastu altkäemaksu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ja Tallinna endine linnaametnik Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.

Koos teistega süüdistuse saanud ekspoliitik Villu Reiljan tunnistas end süüdi ja 19. oktoobril kuulutas Harju Maakohus otsuse, millega mõistis eksministri ja kunagise parteijuhi Villu Reiljani süüdi altkäemaksu vahendamises. Reiljanile mõisteti kokkuleppemenetluse raames rahaline karistus: 33 034 eurot.