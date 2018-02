Sauel teatati allakukkunud paraplaanist. Pärast pooletunnist otsingut selgus, et paraplaaniga tehti lihtsalt põnevaid trikke

Pilt on illustratiivne

Täna enne kella 17 sai põhja päästekeskus info, et Saue raudteejaama lähedal toimus paraplaaniga lennuõnnetus.

Ligi pool tundi polnud selge, kus kandis sündmus täpsemalt aset võis leida, kui üldse. Sündmuspaika otsiti Saue raudteejaama ümbrusest, esialgu edela suunas.

Kella 17.30 ajal teatas päästeameti pressiesindaja Delfile, et ametiga võttis ühendust kõnealuse paraplaani juht, kes teatas, et temaga on kõik korras ja ta ikkagi ei kukkunud alla, vaid tegi lihtsalt trikke ja põnevamaid manöövreid.