Saue vallas kadunud mehe surnukeha leiti raudteerööbastelt

Varahommikul teatas politsei, et otsivad 71-aastast Gennadyt, keda nähti viimati eile Saue vallas asuvas Kaasiku külas.

Veidi pärast kella 11 saadeti uus teade, kus öeldud, et täna veidi pärast kella 8 sai politsei teate rongijuhilt, kes nägi Kaasiku küla lähistel raudteel midagi rööbastel ja arvas, et need võivad olla inimese riided.

Politsei andis korralduse raudteeliiklus peatada ja tegi kindlaks, et raudteel oli Gennady surnukeha.

Kriminalistid ja kohtuekspert talletasid jäljed ning surnukeha saadeti surma põhjuse selgitamiseks lahangule. Rongiliiklus taastati sel lõigul kell 9.30.

Politsei avaldab mehe lähedastele sügavat kaastunnet.