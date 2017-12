Satanismihuviline jurist ahistab sotsiaalmeedias rängalt naisi

Eile postitas kodanik Kristi Maripuu sotsiaalmeediasse kirja, kus tema endine kallim Jaanus Krevald parastab ta leina ja ähvardab tüdrukule haiget teha.

Poolteist aastat tagasi kirjutas Delfi, kuidas üks mees oli mööda linna riputanud fotoga plakateid, kus kirjas, et tudeng otsib sponsoreid. See mees oli Jaanus Krevald, kelle kohta tütarlaps ka politseisse avalduse tegi. Asi aga lahendati kokkuleppega, et Krevald tasub valuraha ja jätab tütarlapse ja tema uue noormehe rahule.

Nüüd on Krevald aga hakanud taaskord võikaid sõnumeid saatma. Sotsiaalmeedia postituse all tuleb välja, et Maripuu pole ainus ohver - rõvedaid ähvardusi ja ebasündsaid pilte saadab juristi haridusega Krevald teistelegi neidudele. Maripuu ütles Delfile, et Krevald ahistab kõiki, kes talle ei meeldi.

Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi kinnitab, et politseisse on juhtunu kohta informatsioon jõudnud.

"Kontrollime meieni laekunud informatsiooni. Seadusest tulenevalt on meil aega 10 päeva aega menetluse alustamise otsustamiseks. See aeg on vajalik info kogumiseks ja kontrollimiseks, et etteheidetud tegevusele juriidiline hinnang anda ja vastavalt sellele uurimisversioon püstitada," ütles Piirimägi.

"Ükskõik millise tegevusega juriidilises mõistes tegu on või ei ole, ei saa sellist käitumist õigeks pidada. See selgelt häirib inimeste elu ning põhjustab arusaadavalt palju stressi osapooltele. Sellist käitumist ei saa tolereerida, kuid nagu öeldud, juriidilise hinnangu andmiseks vajame lisaaega. Kindlasti ei jäta me neid juhtumeid tähelepanuta."

Loe veel

Piirimägi kutsub üles kõiki teisi, kel sarnaseid pretensioone, sellest alati politseile teada andma. "Iga juhtumi või kaebuse fikseerimine on oluline, et langetada otsus, kas konkreetse inimese käitumises ilmneb õigusrikkumine," ütles ta.

Krevald peab endanimelist õigusbürood ning muuhulgas plaanis ta 2014. aastal minna satanistliku kogudusega Eesti vastu Euroopa inimõiguste kohtusse, et satanistid usuühendusena registreerida, kirjutas Eesti Päevaleht toona.

"Tutvusin nende vaadetega ja mina leidsin, et on täiesti põhjendamatu, et selline kogudus ei ole demokraatlikus õigusriigis registreeritud. Kui nende põhimõtteid meelevaldselt negatiivselt tõlgendada, siis – loomulikult – on see võimalik," ütles Krevald toona Päevalehele.

Täna ei õnnestunud Delfil Krevaldiga ühendust saada.