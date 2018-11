Sarimõrvar Juri Ustimenko abiellus vanglas

Tema abikaasa on vaegnägijast Venemaa elanik, kes on Ustimenkot vanglas ka pikemaajaliselt külastanud. Ustimenko esitas riigikohtule kaebuse, et tema vaegnägijast abikaasal, kes elab Venemaal, on keeruline ja kulukas teda vanglas külastada. Kaebus seisneb selles, et vanglas tööd tehes saab Ustimenko liiga vähe palka.

Ustimenko soovis kaebusega saavutada seda, et Justiitsministeerium annaks ta üle Venemaa Föderatsioonile edasise karistuse kandmiseks. Kohus jättis selle kaebuse rahuldamata.

Süüdistuse kohaselt tappis Ustimenko Eestis viis ja Lätis ühe inimese ning ühe mõrva pani toime Dmitri Medvedev (21), kes ise hukkus hiljem tulevahetuses Läti politseinikega.

Koos Ustimenko ja Medvedeviga osales röövimistes ka Ida-Virumaalt pärit Valentin Oleinikov (22), kelle Ustimenko ja Medvedev hiljem tapsid.

2002. aasta mais põgenes Ustimenko Eestist Poolasse, kuid tabati seal ning anti sama aasta 12. novembril Eestile välja.

Ustimenko eluks ajaks vangi mõistmine jõustus 2004. aasta detsembris, kui riigikohus ei võtnud tema kaitsja kaebust arutusele.