Salakaupa maale toonud Sakala kuus meeskonnaliiget on üle kuulatud

Möödunud novembris avastasid maksu- ja tolliameti uurijad miinijahilt Sakala ülisuure koguse maksumärkideta sigarette ning alkoholi. Algatatud kriminaalmenetluse käigus on kahtlustatavana üle kuulatud kuus inimest.

Kriminaalmenetluse käigus kuulatakse laeval olnud inimesed üle. "Hetkeseisuga on selle kriminaalasja raames kahtlustatavana üle kuulatud kuus inimest," kinnitas riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja kohusetäitja Kristina Kostina.

Kriminaalasi on kohtueelses menetluses, mida viib läbi maksu- ja tolliamet. Kuna vajalikud menetlustoimingud on veel pooleli, ei ole teada, millal kriminaalasi prokuratuuri jõuab.

Merevägi sattus avalikkuse tähelepanu alla 11. novembril, kui maksu- ja tolliameti tolliosakonna uurijad avastasid NATO miinitõrjegruppi kuuluvalt miinijahtijalt Sakala, mis saabus kodusadamasse Tallinna paaripäevasele puhkusele, ülisuure koguse maksumärkideta sigarette ning kanget ja lahjat alkoholi. Laevalt leiti umbes 50 kasti sigarette ning umbes tuhat liitrit kanget ja natuke lahjat alkoholi. Juhtumist teatas MTA-le mereväe juhatus ise.

"Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga, mida kaitsevägi kindlasti ei tolereeri. Kaitsevägi on pärast seda, kui sõjaväepolitsei juhtumi avastas, teinud prokuratuuri ning maksu- ja tolliametiga igakülgset koostööd, aitamaks välja selgitada kõik juhtumi asjaolud," ütles mereväe teabeohvitser, reamees Karl Alfred Baumeister möödunud novembris.

Loe veel

Mereväe esindaja sõnul ei ole nende teada varem kontrollis selliseid koguseid avastatud. Skandaali põhjustanud laeva meeskond jätkab täiskoosseisus teenistusülesannete täitmist. "Laev ise ühegi mereväelase süüd ei kanna ja on vaba siirdumaks missioonipiirkonda," sõnas kaitseminister Margus Tsahkna. Nimelt ei peetud vajalikuks seda, et laev jääks uurimise ajaks kriminaaluurimise jooksul miinitõrjegrupi tööst eemale. Miinitõrjealus Sakala täidab oma ülesandeid NATO miinitõrje koosseisus 30. juunini.

Tsahkna kinnitas, et kaitsevägi on võtnud juhtunu asjus moraalse vastutuse, kaitseväepolitsei on algatanud distsiplinaarmenetluse ning maksu- ja tolliameti eestvedamisel on alustatud kriminaalmenetlust, kuna laevadelt leiti lubatust suurem hulk maksumärgistuseta kaupa.