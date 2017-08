Saku vallas tõmbas pahasoovija kõie üle kergliiklustee, viga sai noor mootorrattur

Eelmise kolmapäeva õhtul sõitis Kiisal Jaama tänava ja Kirdsalu-Kurtna vahelisel kergliiklusteel krossimootorrattur üle tee tõmmatud kõide. Tsiklit juhtinud nooruk paiskus rattalt maha ja kaotas teadvuse, teda aitas juhuslikult samas kandis olnud noormees. Raskematest vigastustest päästis mootorratturi kiiver.

On ilmne, et mootorrattaga ei tohi kergliiklusteel sõita, aga seda kõrvale jättes on sama ilmne, et kergliiklusteele ei tohi ka kõit ette tõmmata – see ohustab samapalju ka jalgrattureid. „Olgugi, et poiss sõitis vale sõiduvahendiga vales kohas, on palju kahetsusväärsem, et keegi halbade kavatsustega inimene seadis teadlikult ohtu teiste liiklejate elu,“ sedastab ka Saku vallavalitus oma sotsiaalmeediapostituses. Selles piirkonnas liikudes tasuks olla ettevaatlik, rattal sõites tuleb silmad lahti hoida. Politsei palub kõigil, kes nimetatud piirkonnas midagi kahtlast on näinud, helistada hädaabinumbril 112 või võtta ühendust piirkonnapolitseinik Mikk Pihuga telefoninumbril 612 4686 või e-posti aadressil mikk.pihu@politsei.ee