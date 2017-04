Saksamaal on pussitamises süüdistatuna kohtu all lapserööviga tuntuks saanud eestlanna

Saksamaal algas esmaspäeval kohtupidamine 47-aastase eestlanna Anne D. üle, keda süüdistatakse oma elukaaslase pussitamises.

Anne D. sai tuntuks 2015. aastal, kui röövis Kürtenis asuvast lastekodust oma tütre Linda ja viimase sõbranna Dalina (mõlemad tollal 11-aastased). Siis põgenes naine tütrega Eestisse, Dalina jäeti aga maha parkimisplatsile Hollandisse Roermondi, kirjutab Kölni ajaleht Express.

Põgenemise käigus sai Anne D. tuttavaks Vasil K.-ga, keda ta süüdistuse järgi 2016. aasta 23. juunil pussitas. Selle eest on ta Kölnis kohtu all.

Anne D. tunnistas kohe kohtuprotsessi alguses, et lõi Vasil K.-d liigendnoaga kaela. Advokaat Nadine Krahé sõnul ei tahtnud naine meest tappa. Kohtu ees ütles Anne D., et tegemist oli enesekaitsega vägivaldse mehe vastu.

„Ma olen tagasi Saksamaal, sest minu tütar on ju jälle siin lastekodus. Minu sõber tuli paar kuud hiljem järele. Me tahtsime aga koos tagasi oma kodumaale minna, et seal uus elu üles ehitada. Et meil ei olnud selle jaoks raha, oli minu sõber väga vihane ja tahtis, et ma prostituudina töötaksin. Sellest ma muidugi keeldusin. Ma oleksin aga pidanud teda mõistma, sest me oleksime selle läbi kiiremini raha saanud ja nii kiiremini Eestisse saanud,“ ütles Anne D. kohtus.

Vasil K. oli väga vihane ka seetõttu, et ei saanud jaanipäeva nii tähistada, nagu Eestis kombeks on. „Me jõime sel päeval viina. See oli muidu erandlik. Aga mul ei olnud midagi selle vastu, sest Vasil oli nii kurb, et me ei saanud nagu tavaliselt jaanipäeva tähistada. Meie kodumaal tähistatakse seda väga laialdaselt,“ rääkis Anne D.

Kui Anne D. oli korduvalt keeldunud prostituudina töötamast, muutus Vasil K. agressiivsemaks ja naine tundis end enese sõnul ohustatuna. „Ta lükkas mind ja ma lõin ennast akna vastu ära. Ma olin juba ka väga purjus. Siis haarasin ma noa ja tahtsin end uue rünnaku eest kaitsta. Siis nägin ma verd ja olin šokis,“ ütles Anne D.

Süüdistuse järgi leiti mees Anne D. korterist Holweidest verisena. Anne D. ja tema täiskasvanud poeg peeti kinni sündmuskohal.

Poeg ärkas ema karjete peale ja kutsus politsei. Ka tema oli kahtlusalune, kuid vabastati hiljem.